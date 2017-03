Il Manchester United è in cerca di un grande colpo per la prossima estate. Sembra però raffreddarsi notevolmente la pista Antoine Griezmann: non tanto per la cifra della clausola rescissoria, 86.5 milioni di sterline, quanto più perchè il giocatore è stato avvicinato prepotentemente anche da Real Madrid. Secolndo quanto riporta il Sun, infatti, i Red Devils stanno sondando il terreno per altri due colpi: il primo è Robert Lewandowski, campione affermato del Bayern Monaco, il secondo è Kylian Mbappè, giocatore di prospettiva del Monaco, ma dal futuro già assicurato.