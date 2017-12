La chiamata c'è stata. Ma la Juve, semplicemente, non ha intenzione di rispondere. Il Manchester United un tentativo per Paulo Dybala lo ha voluto fare per davvero, semplicemente non ha trovato per il momento nessun tipo di sponda sul fronte Juve. Perché in questo momento la cessione della Joya non è un argomento, punto e basta. A fine stagione poi può succedere qualunque cosa, di sicuro a gennaio tenere aperta la pratica Alex Sandro è già un impegno sufficientemente delicato per mettere in discussione altri big. Piaccia o non piaccia a Dybala e al suo entourage la gestione non solo tecnica che in questo momento gli sta riservando Max Allegri, piaccia o non piaccia al fratello-agente Mariano di non esser particolarmente gradito alla dirigenza bianconera. I contatti col Psg ormai son già storia, proiettata al futuro più che già da considerarsi passata. L'interesse più o meno dichiarato di Real e Barcellona anche. Ed ora lo United muove i primi, decisi, passi verso di lui. Però la Juve è stata chiara a riguardo: non se ne parla, per ora.

LA SITUAZIONE – A proposito di Dybala, piuttosto, la preoccupazione della dirigenza bianconera è quella legata al fatto di volerlo recuperare con un ruolo centrale. Tatticamente, grazie anche ad un calendario nuovamente in discesa fino agli ottavi di Champions, potrebbe essere il 4-2-3-1 la soluzione al caso almeno momentaneamente: con il centrocampo a tre, infatti, Dybala rischierebbe di essere fuori contesto sia da mezzala, che da esterno destro che da spalla di Higuain considerando le richieste anche fisiche imposte da Allegri. Non preoccupa per il momento il tentativo di Mourinho: le cifre rimbalzate dall'Inghilterra non si avvicinano nemmeno lontanamente ad un'ipotetica richiesta della Juve, sotto le tre cifre il telefono è destinato a squillare a vuoto. Il passaggio di Van Dijk al Liverpool rischia di riscrivere gli equilibri anche del mercato invernale, ma a proposito di Dybala non c'è offerta che possa far cambiare idea alla Juve. A gennaio. A giugno si vedrà. Lo United, anche lo United, prende nota e si prepara.



@NicolaBalice