Secondo il portoghese A Bola Arsenal e Manchester United si sono aggiunte alla lista delle pretendenti per il centrocampista del Porto Danilo. Il nazionale, già laureatosi campione d'Europa nel 2016, è stato tra i migliori in campo nel match vinto nella serata di ieri dal club della capitale per 1-0 contro il Tondela. Sugli spalti erano presenti osservatori provenienti dall'Inghilterra per quello che è stato soprannominato, ai tempi della sua esplosione, il nuovo Vieira. Si profila un'asta a suon di milioni nel prossimo mercato estivo.