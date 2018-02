Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione di mercato che potrebbe dar vigore all'ipotesi di una partenza di Pogba da Manchester. Lo United - secondo il Mirror - sarebbe infatti a un passo da Jean Michel Seri, centrocampista ivoriano del Nizza. Sul tavolo per lui ci sarebbero 30 milioni, in un'operazione che molti osservatori hanno letto come collegata a una possibile separazione tra Mou e la stella francese. La Juventus monitora con attenzione, e allo stesso tempo con discrezione, l'evolversi dei rapporti oggi non idilliaci tra Mourinho e Pogba. In estate potrebbero esserci sorprese.