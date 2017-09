Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Manchester United dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso maggio. A confermarlo è stato il diretto interessato: "Il ginocchio è quasi a posto. Voglio che tutti abbiano pazienza e quando tornerò tutto il mondo lo saprà. Continuate a supportarmi, a pazientare e tornerò in campo più forte che mai". Sulla sua longevità: "Devi sempre lavorare sodo, devi credere a quello che fai. Sono uno che non si accontenta mai. Vivo per essere il migliore".