Zlatan Ibrahimovic sembra sempre più vicino ad un approdo negli Stati Uniti in MLS la prossima estate. Lo svedese, come riportato da Sky Sport UK, ha parlato in settimana a Stoccolma ammettendo che l'ipotesi americana lo affascina, e che non sarebbe male andare a giocare in una città bella come Los Angeles. L'ipotesi LA Galaxy appare sempre più probabile.