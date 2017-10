Freddie Fu, il medico che ha operato Zlatan Ibrahimovic dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ha parlato del prossimo rientro del centravanti svedese con la maglia del Manchester United: "Zlatan è molto forte, ma il calcio è ancora uno sport combattivo. Voglio vederlo rientrare in maniera lenta, cioè solo quando è completamente guarito ed è in forma per giocare. Ci sono stati diversi calciatori che sono rientrari troppo presto in campo e hanno avuto cattive conseguenze. Non mi preoccupa il suo infortunio, serve solo il giusto tempo perché recuperi, per il resto ha un ginocchio da 15enne. Il campionato in Inghilterra è appena iniziato e non credo che il Manchester United abbia bisogno urgente di lui, sia in Premier che in Champions League".