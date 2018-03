Come riporta il Sun Ronald Koeman, nuovo commissario tecnico dell'Olanda, ha detto la sua sul futuro di Justin Kluivert, ala classe '99 dell'Ajax su cui è forte l'interesse del Manchester United.



Queste le sue parole: "Penso che la migliore cosa per lui sia rimanere in Olanda, ha solo 18 anni, secondo me è ancora giovane per andare in Premier. E' un grande talento olandese, spero abbia un grande futuro"