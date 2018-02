José Mourinho ha smentito le voci che parlano di un possibile approdo all'Old Trafford a partire dalla prossima estate di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale: "Abbiamo Alexis Sanchez, Lukaku, Martial e Rashford. Rashford può essere schierato sia a sinistra che a destra, così come Alexis. Tranne Lukaku, tutti possono giocare anche nel ruolo di seconda punta", ha detto lo Special One, che poi ha aggiunto: "Non voglio nessuno davanti. Non parlo degli attaccanti perché non arriverà nessuno".