Manchester United-Liverpool: le formazioni ufficiali, Pogba in tribuna
Ecco le formazioni ufficiali di Manchester United-Liverpool:
MANCHESTER UNITED: de Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Mata, Rashford, Sanchez; Lukaku.
LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Can, Milner; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino.
MANCHESTER UNITED: de Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Mata, Rashford, Sanchez; Lukaku.
LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Can, Milner; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino.
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