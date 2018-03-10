Ecco le formazioni ufficiali di Manchester United-Liverpool:

MANCHESTER UNITED: de Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Mata, Rashford, Sanchez; Lukaku.

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Can, Milner; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino.