Manchester United-Liverpool (calcio d'inizio alle ore 13.30) è il derby d'Inghilterra che apre la 30esima giornata di campionato in Premier League. Si tratta di un importante scontro diretto per il secondo posto in classifica, con i Reds che si presentano a Old Trafford con due punti in meno. Nell'andata ad Anfield le due squadre hanno pareggiato 0-0. Klopp è in vantaggio negli scontri diretti contro Mourinho: 3 vittorie a una, con 4 pareggi. Assente Pogba, Ibrahimovic in panchina.