Ieri è finito nell’occhio del ciclone suo malgrado: i tifosi del Manchester United hanno eletto Romelu Lukaku a loro nuovo idolo. Non solo per i gol segnati da quando indossa la maglia dei Red Devils (cinque in altrettante partite di campionato, più uno in Champions e uno in Supercoppa), ma anche per le sue (supposte) doti virili, intonando un coro che dai più è stato ritenuto razzista, o quantomeno frutto di un luogo comune. Oggi, invece, l’attaccante belga finisce nel mirino dei bookmaker che, a differenza dei fan, prendono in considerazione solo le sue prestazioni da bomber e lo piazzano in un testa a testa con Alan Shearer. L’ex attaccante del Blackburn è il miglior marcatore di sempre della Premier, con 260 reti all’attivo in quattordici stagioni. Lukaku alla settima annata in Premier è arrivato a quota 90. Riuscirà grazie al trasferimento in una big ad accelerare il ritmo e superare il record di Shearer? Il tempo è dalla sua parte (ha 24 anni e 4 mesi e potrebbe giocare almeno almeno altre sette stagioni), le quote un po’ meno, visto che i bookmaker gli danno una quota altina per superare il record del suo predecessore: si punta a 15 volte la scommessa sulla possibilità che Lukaku arrivi almeno a 261 gol segnati nel campionato inglese.