Secondo il Daily Mail Juanpuò lasciare ilalla fine di questa stagione. Lo spagnolo, che sta trovando sempre meno spazio cone ha il contratto in scadenza, può andare via a zero a fine anno. Lo United ha ancora un’opzione per rinnovare di un ulteriore anno l’attuale contratto, ma ad oggi non sembra intenzionato ad esercitarla. Il probabile arrivo dirischia di allontanare definitivamente lo spagnolo ex Chelsea dall’Old Trafford.