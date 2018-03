Non ha usato mezzi termini l'allenatore del Manchester United José Mourinho per commentare la prestazione del difensore classe '95 Luke Shaw contro il Brighton in FA Cup: "Non ho visto nulla di quanto provato in allenamento. Sarebbe stato difficile togliere dal campo sia Valencia che Shaw e infatti ho sostituito solo il primo, ma almeno lui ha mostrato un buon posizionamento difensivo". Sotto contratto fino a giugno, la partenza dell'Ex Southampton è praticamente certa.