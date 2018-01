Come riportato da Sky Sport UK, Mourinho non ha negato che, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe lasciare partire Henrikh Mkhitaryan.



L’armeno è stato uno dei primi colpi firmati dal portoghese da quando è a Manchester, preso dal Borussia Dortmund per 26,3 milioni di sterline.



Il ventinovenne, dopo un fantastico inizio di stagione (5 assist nelle prime 3 gare in campionato), è pian piano calato vedendo così drasticamente ridotto il suo minutaggio.



Queste le parole del tecnico portoghese sul giocatore: “Non conta chi sei, non conta il livello, il prestigio, lo status. Ogni giocatore ha un prezzo”. Ha poi aggiunto: “Non sono un manager cieco, di quelli che questo giocatore è intoccabile, non può mai essere venduto. Tutti hanno un prezzo”.