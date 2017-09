Dopo il 4-0 rifilato al Crystal Palace, l'allenatore del Manchester United José Mourinho ha elogiato Marouane Fellaini, giocatore spesso criticato dai tifosi: "Ho sempre creduto in lui sin dal primo giorno e cerco di dargli fiducia e di mostrargli quanto sia utile per la squadra. Lui è un grande giocatore e ha grande carattere, abbiamo un buon rapporto, è un personaggio forte che reagisce alle difficoltà, alcune persone non hanno riconosciuto le sue qualità, per cui deve essere un personaggio forte: è un combattente. Lo aiuto a raggiungere questo livello e per cambiare la percezione che i tifosi hanno adesso. Sono veramente felice di lui. Fellaini ha qualità importanti e cerco di usare le sue qualità a seconda delle situazioni. Con me ha giocato da centrocampista difensivo e come secondo attaccante e si adatta alle esigenze della squadra".