Josè Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il pareggio sul campo del Liverpool: "L'avversario oggi ha fatto bene, ma noi abbiamo fatto il nostro gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di ottime occasioni e un buon controllo del gioco, mentre nella seconda frazione non avevo soluzioni in panchina per cambiare Matic che era stanco. Ho effettuato delle sostituzioni per rendere l'attacco più dinamico, ma in realtà abbiamo perso potenza, energia e controllo a centrocampo. Non c'era alcuna possibilità di portare il gioco in un'altra direzione, quindi per noi è un punto positivo".