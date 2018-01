La Premier League già virtualmente vinta, a metà stagione, dai cugini e rivali del City, sta facendo crescere il malcontento nell'ambiente del Manchester United e, in particolate, in José Mourinho. I Red Devils si trovano già a 15 punti di distacco dalla squadra di Pep Guardiola e, col passare del tempo, la distanza in classifica sembra destinata ad aumentare, creando un senso di impotenza nello Special One, che sta pensando addirittura alle dimissioni.



C'È IL PSG - Secondo il Daily Mail, infatti, i dirigenti dello United sono molto preoccupati per il comportamento dell'ex allenatore dell'Inter e per le sue continue critiche nei confronti del mercato della sua squadra. Nelle ultime settimane, poi, il portoghese sta andando sempre più spesso a Londra, togliendo così tempo e spazio al lavoro sul campo con Pogba e compagni: tutti segnali che possono portare a un addio anticipato, già a fine stagione, col Paris Saint-Germain che sta valutando la sua posizione.