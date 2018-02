José Mourinho, allenatore del Manchester United, si è espresso in merito al caso Pogba, al centro dell'attenzione per via della recente esclusione con l'Huddersfield, mettendo a tacere tutti coloro che gridavano alla rottura in spogliatoio: "E' un vero professionista e da tale si comporta. Lavora sempre bene, ama allenarsi e con lui non ho mai avuto problemi. E' rimasto fuori con l'Huddersfield ma non ci sono casi. E' un centrocampista centrale, non un 'box to box'. Non è un terzino, un attaccante. Sarà sempre un centrocampista. Ed è difficile trovarne con più potenzialità di lui".