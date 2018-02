Jose Mourinho, tecnico del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium a pochi minuti dalla sfida dei suoi contro il Siviglia.



ESCLUSIONE POGBA - "Andate sempre a vedere quelli che non giocano. McTominay lavora duro tutti i giorni, si sente bene ed è in ottima condizione. Ha giocato 90 minuti nell'ultimo match e Paul non stava bene. In queste partite servono giocatori di qualità ma anche giocatori che siano al 100%".