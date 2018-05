Due colpi, per 200 milioni di euro. José Mourinho, secondo TeamTalk, prepara una mini rivoluzione per il suo Manchester United ed è pronto a investire tale cifra per portare a Old Trafford Antoine Griezmann e Segej Milinkovic-Savic. Per raggiungere la somma necessaria ai due acquisti, ci saranno dei giocatori sacrificati dai Red Devils: tra loro anche Paul Pogba, per cui la Juventus sogna un clamoroso ritorno.