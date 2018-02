Josè Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa delle indiscrezioni riguardanti un cattivo rapporto con il centrocampista francese Paul Pogba: "Posso parlare per Paul senza alcun tipo di problema. Accetta di non star giocando bene nelle ultime partite e questo è quanto. E' una grande bugia che la nostra relazione non sia buona, è una grande bugia che non ci parliamo. E' una grande bugia che non siamo d'accordo sulla sua posizione e la sua dinamica con la squadra. La squadra ha bisogno di Pogba al massimo livello".