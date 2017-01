L’arrivo di Victor Lindelof al Manchester United, dato per fatto fino a poche settimane fa, è nuovamente in discussione. Come riporta il Daily Star, infatti, José Mourinho starebbe pensando di posticipare l’arrivo del centrale svedese all’inizio della prossima stagione. L’accordo tra tutte le parti in causa c’è già ma non è ancora stato ratificato. Come riprotano in Inghilterra Mourinho si prenderà una settimana di tempo prima di decidere il da farsi. Intanto, però, sembra aver chiuso per Goncalo Guedes, compagno di squadra di Lindelof al Benfica.