José Mourinho, intervistato dal sito ufficiale del Manchester United, ha parlato dell'acquisto di Alexis Sanchez: "Non so perché ha scelto noi, so però che se le altre non lo hanno preso non è per una questione di soldi, visto che ci sono tanti altri club in Premier che spendono e possono spendere più di noi. Non mi interessa, penso solo che sia un ottimo affare per la mia squadra".