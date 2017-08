Stando a quanto riportato dal Daily Star, il Manchester United ha deciso di abbandonare la pista Perisic; il giocatore croato, infatti, è sempre più vicino al rinnovo con l'Inter, che non ha mai aperto alla sua cessione per meno di 55 milioni di euro. Salta, quindi, l'affare più atteso da Mourinho che si è rassegnato ed ha accetato il fatto che Perisic non sbarcherà in Premier League.