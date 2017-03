Sfida di Europa League alle porte, tra Manchester United e Rostov. La partita deve ancora iniziare, ma il tecnico dei Red Devils,, ha già iniziato ad attirare i riflettori. Il motivo?dello stadio Olimp-2, a Rostov sul Don. Appena messo piede nello stadio della squadra russa, la situazione è parsa ovvia all'allenatore, con un prato tutt’altro che omogeneo.Meglio sicuramente della situazione in cui si ritrovò la Juventus in casa del Galatasary, ma per il portoghese il fastidio è tanto: “. Ho fatto notare – conclude Mourinho – a un 'gentleman' delegato dell’Uefa, le mie perplessità presa visione del terreno di gioco. Lui mi ha risposto che i giocatori non devono preoccuparsi. Mi aspettavo un campo in condizioni migliori, visto che nelle partite precedenti disputate a Rostov, era molto più praticabile”.