"Siccome so già cosa mi chiederete, vi rispondo subito: non parlerò di infortunati. Per cui non mi chiedete di Kane perché se parlo di lui dovrei parlare di Ibrahimovic, Fellaini, Pogba, Rojo, Carrick". José Mourinho gioca d'anticipo nella conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Tottenham, evitando di commentare la pesante assenza di Kane nelle fila degli Spurs. "Penso che la maggior parte dei giocatori scesi in campo mercoledì sera in coppa di lega domani non giocherà. Magari mi sbaglio ma Sanchez, Vertonghen, Eriksen, Aurier, Winks, che hanno giocato qualche minuto o non sono nemmeno scesi in campo, domani ci saranno". I Red Devils proveranno a far valere il fattore Old Trafford. "Penso che sia normale fare bene in casa, i risultati sono stati positivi finora. La scorsa stagione abbiamo fatto qualche pareggio di troppo ma di solito in casa ci sentiamo più forti e fiduciosi e cercheremo di esserlo anche domani".