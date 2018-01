Alexis Sanchez, attaccante della nazionale cilena, potrebbe non essere l'unico rinforzo del Manchester United in attacco: stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Sun, infatti, i Red Devils, sotto stretta indicazione di Josè Mourinho, sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della Juventus e della nazionale argentina. La "Joya", per il tecnico portoghese, sarebbe il giocatore ideale per tentare di insidiare lo strapotere del City in Premier League la prossima stagione.