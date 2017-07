Left one great club and joined another @rlukaku9 congratulations Un post condiviso da Philip Neville (@philipneville18) in data: 7 Lug 2017 alle ore 10:00 PDT

Romelu. Anzi, l’ha già indossata in una foto postata su Instagram dall’ex Red Devils e Everton Phil Neville. L’indizio social conferma quanto appreso dall’Inghilterra. Secondo Sky Sports, l’Everton ha accettato l’offerta di 75 milioni di sterline del Manchester United per l’attaccante belga classe 1993.nelle prossime ore, per poi partire domenica per la tournée negli Stati Uniti con la squadra allenata da JoséLukaku, dunque, è sempre più vicino al Manchester United e lontano dal Chelsea di Antonio Conte, che dovrà cercare altrove il proprio attaccante titolare per la prossima stagione.