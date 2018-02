L'ex Liverpool Greame Souness ha criticato duramente Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, sulle colonne del Times. Ecco l'opinione sull'ex campione della Juventus, arrivato a Old Trafford due estati fa per una cifra record: "Sì, sa fare grandi cose, ma non è un vero campione. E' un centrocampista centrale ma non sa prendere la sua squadra per mano, sembra scappare dalle responsabilità. Ricordiamo che ha quasi 25 anni ed è costato 89 milioni di sterline, ma non sa ancora giocare da mediano. E' come uno scolaretto che gioca al parco, corre dietro la palla senza concretezza".