Secondo quanto afferma il Daily Mail questa mattina, il Manchester United sta preparando l'assalto estivo per Paulo Dybala, stella della Juventus. I Red Devils sperano di poter usare un'arma in più nella corsa all'argentino, ovvero Paul Pogba. I due sono molto amici dai mesi passati insieme a Vinovo e Mourinho vorrebbe sfruttare questa amicizia per convincere la Joya a dire di no a tutte le proposte e scegliere la Premier League come sua prossima destinazione.