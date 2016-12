Secondo quanto riportato dal The Sun, stanno emergendo problemi burocratici per il trasferimento al Manchester United del difensore svedese Victor Lindelof, ex obiettivo di Inter e Juventus. I Red Devils hanno trovato l'accordo con il Benfica per 45 milioni di euro, ma una clausola legale sottoscritta dal club lusitano con l'ex club del difensore svedese, il Vasteras, sta bloccando il trasferimento.