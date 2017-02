L'ex difensore del Manchester United, Mikael Silvestre, ha parlato della situazione di Anthony Martial con i Red Devils: "È stato il capocannoniere della scorsa stagione, ma quest'anno è un giocatore diverso. Ha avuto un'estate difficile, c'è stato anche l'episodio del suo numero di maglia preso da Ibrahimovic. Non era felice, ma è ancora giovane e sta imparando. Spero che sarà paziente e non faccia come Pogba, che aveva lasciato lo United per la Juventus. Si può imparare da Ibrahimovic e Rooney, come questi ragazzi hanno vinto tutto e hanno lavorato duro per questo. Per un giovane attaccante lo United è la squadra migliore per crescere".