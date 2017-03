Chelsea favorito sul Manchester United nella sfida di questa sera di FA Cup. La vittoria degli uomini di Conte è data a 1,83, contro il 4,50 sponda Mourinho. I motivi? Sono diversi, e Mou non sorride. Innanzitutto la forza dei Blues risiede nella difesa, e nei quattro incontri precedenti i Red Devils sono riusciti a segnargli solo una volta. Se a questo si aggiunge l’emergenza in attacco dello United, il quadro è completo.



Nel quarto di finale, da un lato ci sarà il Chelsea che scoppia di salute, con tutti i giocatori a disposizione di Conte, dall’altro ci sarà un Manchester martoriato. Zlatan Ibrahimovic è squalificato, Rooney si è infortunato in allenamento dopo un colpo ricevuto da Jones, e mancherà Martial. Allo Stamford Bridge, Mou cercherà alternative, puntando su Mkhitaryan e Fellaini in avanti, ma soprattutto con i suoi Red Devils, cercherà l’impresa.