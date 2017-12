Paul Scholes, leggenda del Manchester United e commentatore per Sky Sports, ha lanciato una frecciata a Paul Pogba. Il centrocampista è approdato ai Red Devils due estati fa dalla Juventus per 105 milioni di euro, ma è alle prese con un lungo periodo di appannamento. "Pogba è un ragazzo dalle indubbie capacità", spiega Scholes: "Nonostante l'altezza è molto agile e i suoi passaggi sono sempre precisi. Ma queste sono qualità che continuerà a migliorare nel corso della sua carriera. Mentalmente però ha ancora tanto lavoro da fare: deve essere molto più concreto e pratico e smetterla di fare cose complicate con il pallone. Lui si sente di dover dimostrare di valere 89 milioni di sterline, quindi comincia a fare finte, giochetti e dribbling che non appartengono al suo stile di gioco. Non è un dribblatore seriale obbligato a scartare tutti i giocatori che lo affrontano. Il suo ruolo è un altro. Se saprà concentrarsi con continuità, farà il decisivo salto di qualità".