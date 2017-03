L’Atletico Madrid sembra ormai rassegnato all’idea di vendere Antoine Griezmann. Nonostante il club madrileno abbia sempre negato di volersi privare dell’attaccante a fine stagione, come rivela il Sun, le intenzioni del Presidente sono altre. Per troppo tempo sono state rispedite al mittente le varie offerte, ma ora le cose potrebbero cambiare.



Dalla vendita del talento 25enne, che interessa ai maggiori top club europei, l’Atletico potrà ricavare decine di milioni di euro da reinvestire. Basti pensare che Griezmann è valutato sui 90 milioni di euro. Qui entra in gioco il Manchester United, fortemente interessato al francese, e pronto a spendere cifre folli per contrastare la concorrenza di Psg e Bayern Monaco.