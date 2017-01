Nuove sirene inglesi per Kessie. Secondo Sky, anche il Manchester United si è fatto avanti contattando l'entourage del centrocampista ivoriano dell'Atalanta. Che a sua volta pensa a richiamare Emmanuello dal prestito alla Pro Vercelli in alternativa a Cristante, attualmente al Pescara (che non ha ancora convinto Muntari) ma di proprietà del Benfica. In uscita Grassi può andare all'Empoli (dove il difensore Barba interessa al Las Palmas) via Napoli.