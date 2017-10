Con una rete di Martial all'81', il Manchester United batte il Totteham nel big match della decima giornata di Premier League. Gara non bella, a tratti nervosa, e giocata in condizioni meteo non ottimali, a causa del vento e della forte pioggia. Poche le occasioni da gol, fra le quali spiccano un palo di Lukaku per la squadra di Mourinho e una chance mancata da buonissima posizione da Alli per gli uomini di Pochettino. Il gol decisivo arriva a nove dal termine: Martial, subentrato al 70' a Rashford, supera Lloris e regala un successivo importantissimo ai Red Devils. In classifica, il Manchester United stacca gli Spurs di tre punti (23 a 20).