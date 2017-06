Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo col Benfica per l'acquisto del difensore classe '94 Victor Lindelof. Il giocatore dovrà ora sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai Red Devils per le prossime stagioni. Non vengono resi noti i costi dell'operazione, che si aggirerebbe sui 40 milioni di euro.



E' la prima operazione in entrata per il Manchester United del mercato estivo e la risposta ai rivali cittadini del City, che hanno già ufficializzato gli arrivi del portiere Ederson per 40 milioni e quello del portoghese Bernardo Silva, proveniente dal Monaco, per 80 milioni. Il prossimo colpo potrebbe essere l'attaccante del Real Madrid Alvaro Morata, che può essere definito all'inizio della prossima settimana.