L'ex attaccante dell'Arsenal Robert Pires ha parlato alla stampa inglese del possibile futuro dell'allenatore del Manchester United José Mourinho lontano dalla Premier: "Credo che il suo prossimo club sarà il Paris Saint Germain, ha buoni rapporti con i dirigenti e sarebbe una nuova sfida per lui vincere in Francia". I rumors sulla partenza dello Special One sono divenuti particolarmente insistenti dopo la sua decisione di prendere tempo a proposito del rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2019.