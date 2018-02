In una lunga intervista rilasciata alla Bild, Louis van Gaal ha parlato della filosofia di Manchester United e Bayern Monaco: "Lo United è un club commerciale. Discorso diverso per il Bayern: lì i capi sono Rummenigge e Hoeness, ex giocatori che sanno di cosa parlano. Per loro il calcio è la cosa più importante, non il denaro come allo United. Per questo mi piace il Bayern".