Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Roberto Mancini ha parlato di Inter e spiegato come a suo parere Spalletti abbia bisogno di reperire un esterno dal mercato.



“Credo che all'Inter serva un esterno con caratteristiche diverse da quelle di Candreva e Perisic, uno di quelli che quando giochi in casa possono aiutarti a segnare. Criscito all'Inter? Non credo assolutamente, è un ragazzo fantastico e sta facendo un gran campionato. Se questa Inter somiglia alla mia? Noi stavamo costruendo, ormai sono passati quasi tre anni e questa è una squadra più forte, anche se non ancora al livello di Juventus e Napoli”.