Intervistato da Sky Sport, Amantino Mancini ha parlato della possibilità di allenare un giorno la Roma: "Sarebbe un sogno, a settembre vengo a vivere in Italia per fare il corso di allenatore, in una scuola davvero perfetta da cui spero di imparare tanto. Voglio iniziare da zero e senza bruciare le tappe, per fare un buon lavoro".