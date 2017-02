Intervistato da "La Stampa", l'ex allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, ha parlato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, che ha avuto modo di conoscere proprio nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Il tecnico jesino elogia i due dirigenti che, dopo il closing, seguiranno il corso del Milan della nuova proprietà cinese.



"Fassone è il top, è competente, sa di calcio ed è una persona per bene, un peccato mandarlo via dall’Inter. Mirabelli conosce benissimo i giocatori e ha il grande pregio di dirti sempre quello che pensa veramente anche se non ti piace".