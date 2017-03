Roberto Mancini, ex allenatore di Fiorentina e Inter, ha parlato così della squadra viola a margine dell'evento Panchina D'oro: 'Non sono bravo a dare consigli. So che la Fiorentina è una società ambiziosa e che a Firenze si vuol vedere giocare bene e vincere… La corsa all’Europa League? aperta anche per la Fiorentina'.