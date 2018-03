L'allenatore dello Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del RB Lipsia in Europa League: "Abbiamo giocato in quattro, senza Paredes i due centrocampisti centrali e i quattro calciatori offensivi sono spariti dal campo. Ringraziamo Criscito per il gol su punizione che tiene aperta la qualificazione".