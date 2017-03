Roberto Mancini ha parlato al Sunday Post, commentando alcune situazioni legate al suo passato e al suo futuro: "I tifosi scozzesi sono i migliori del mondo, li adoro. Per certi versi sarebbe anche bello vedere Celtic e Rangers in Premier, ma non credo succederà mai, perché sarebbe la fine del calcio scozzese. Dico però che se il Celtic allestisse una squadra in grado di competere in Champions League, un giorno potrei decidere di allenarli. Questo è il passo che devono cercare di fare: vincere il campionato è ormai nella norma, ma hanno i tifosi e hanno una storia, quindi è arrivato il momento di diventare attori di primo piano anche del calcio europeo".



SULLA CINA - "Penso che il vero calcio si giochi in Europa".



SU CONTE - "Al Chelsea sta lavorando molto bene. Se continuerà così, dopo il sottoscritto, Carlo (Ancelotti) e Claudio (Ranieri) ci sarà un quarto allenatore italiano a vincere la Premier League".



SUL CITY E GUARDIOLA - "Lo considero un buon tecnico ma in questa stagione sta faticando e c'è un motivo: al Barcellona lui aveva Messi, Iniesta e una squadra di fenomeni, oltre al fatto che la Liga è sempre una corsa a due, col Real Madrid unico rivale; poi è andato al Bayern Monaco, che vince sempre e quindi anche lì non ha avuto una vita difficile, ma in Inghilterra è una storia diversa, perché ci possono essere anche sei squadre che si contendono il titolo".