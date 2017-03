Roberto Mancini ha parlato alla stampa a margine della premiazione per la Panchina d'Oro assegnata quest'oggi a Coverciano a Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli sfiderà domanica il secondo classificato Massimiliano Allegri, ecco cosa pensa Mancini del big match del San Paolo: " Le prossime due partite che decideranno il campionato, la Juve ha margine e può gestire la situazione ma il Napoli può battere la Juve domenica. Higuain ha fatto tantissimo per il Napoli, adesso è un avversario e di certo non lo applaudiranno. Gonzalo però è un giocatore esperto, non avrà grandi difficoltà."