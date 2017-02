Roberto Mancini dopo la partita tra Bologna e Milan, in occasione della quale era allo stadio, ha parlato delle voci che lo vorrebbero candidato alla panchina rossonera: ''Per il Bologna è un periodo sfortunato. In nove non è nemmeno facile. Campionato chiuso? No, ci sono ancora diversi scontri diretti. Io prossimo allenatore del Milan? No, no, no. Ero qui perché ho amici a Bologna. Mirabelli e Fassone? Ultimamente non ci siamo sentiti''.