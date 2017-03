L'ex allenatore dell'Inter, Roberto Mancini ha commentato la vittoria della Panchina d'Oro da parte di Maurizio Sarri: "Ha vinto questo premio perché il suo Napoli ha creato gioco e ha divertito. Per questo motivo credo che sia un successo meritato".



Ma Mancini ha parlato anche della prospettiva di allenare la Nazionale: "Se mi piacerebbe? Un giorno, può darsi".



Su Juventus-Barcellona: "Il pronostico è aperto. Il problema per la Juve potrebbe essere la gara di ritorno, da giocare in trasferta. Allegri ha una squadra molto forte, con mentalità giusta per potersela giocare con il Barcellona".



Intanto il campionato presenta Napoli-Juventus: "Questa e Roma-Juve saranno le due partite che decideranno il campionato ma credo che la Juventus abbia un buon margine e quindi può anche gestire la situazione. Napoli-Juventus sarà una bella partita, i partenopei possono battere però i bianconeri. Higuain ha fatto tantissimo per il Napoli, adesso è un avversario, sicuramente non lo applaudiranno ma è un giocatore talmente esperto che non avrà difficoltà in un clima difficile”.



Infine Mancini ha parlato anche del futuro tecnico della Fiorentina: "Non sono bravo a dare consigli. So che la società viola è ambiziosa e che a Firenze si vuol veder giocare bene e vincere. La corsa all'Europa League è ancora aperta, anche alla Fiorentina. Non sono sorpreso del piazzamento dalla Lazio, è una buona squadra ed un bravo allenatore”.